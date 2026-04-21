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Maryam
9
19:9
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩
قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩
قَالَ
كَذَٰلِكَ
قَالَ
رَبُّكَ
هُوَ
عَلَيَّ
هَيِّنٞ
وَقَدۡ
خَلَقۡتُكَ
مِن
قَبۡلُ
وَلَمۡ
تَكُ
شَيۡـٔٗا
٩
An angel replied, “So will it be! Your Lord says, ‘It is easy for Me, just as I created you before, when you were nothing!’”
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العربية
Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 19:9 to 19:10
Рождение ребенка у пророка Закарии действительно было необычным событием. Оно противоречило законам, по которым Аллах управляет судьбами Своих творений. Однако Его могущество позволяет Ему создавать желаемое вопреки этим законам. И поэтому сотворение Йахьи не составило для Аллаха никакого труда, тем более что еще раньше Аллах сотворил самого Закарию, хотя он и был ничем.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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